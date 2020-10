147 nije besmettingen yn Fryslân | Dochs gjin besmettingen by SC Hearrenfean

Foar it earst yn dizze twadde weach is der in coronapasjint mei in helikopter oerpleatst nei in oar sikehûs. De spesjaal ynrjochte helikopter is moandeitemiddei fan it Erasmus MC yn Rotterdam nei it sikehûs yn Almelo flean. Dêrnei moast de helikopter troch nei Zaandam, om dêr in pasjint op te heljen en nei Grins te bringen.

Yn it foarjier is de traumahelikopter ek ynset foar coronaferfier yn Nederlân en Dútslân. Dizze helikopter is in reserve-Waadhelikopter, dy't brûkt wurdt om sike pasjinten te ferfieren fan de Waadeilannen ôf. Dat ferfier bliuwt foarearst trochgean.