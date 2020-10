Kwetsber yn coronakrisis: Tine bliuwt yn thúsisolaasje

De berjochten oer dat der tydlik gjin plak mear wie op guon spoedeaskjende helpposten yn de Rânestêd grizen Tine oan. By har spande it der ek om oft har operaasje trochgean koe yn de earste lockdown.

Risikogroep

"Akute soarch moat altyd trochgean. It wie ek skande dat de befolkingsûndersiken begjin dit jier stilleine". Sy tinkt benammen oan al dy minsken dy't no yn it trajekt sitte of te hearren krije dat se kanker hawwe. En hoe spannend it dan is oft de behanneling úteinsette kin. "Ik hie it ek nea tocht, mar ynienen krije jo dat berjocht en hearre je by de riksogroep".

Ek al fielt Tine har no fit, sy bliuwt foarearst thús. Yn isolaasje. Salang as nedich. It bedriuw jout aldergeloks ôflieding. En de gedachte dat der folle mear minsken binne yn deselde situaasje.