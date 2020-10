70-plussers kinne harren digitaal noch net goed genôch rêde

Renate Cazemier is ferantwurdlik foar de digitale feardigens fan folwoeksenen yn dBieb yn Ljouwert. Sy leit út wêrom't it nedich is dat benammen âlderen digitaal feardich binne. "Yn dizze tiid fan corona en karantêne soarget de tablet of telefoan der foar dat it gewoane libben dochs in bytsje trochgean kin. Minsken kinne sa kontakt meitsje mei minsken om har hinne."

Nederlân telt sa'n 3 miljoen 65-plussers, in generaasje dy't net grut wurden is mei digitale middels. Dêrom leit der in útdaging om dizze groep te helpen om handiger te wurden mei de kompjûter, tablet en smartphone, fynt Cazemier. "Der binne folle âlderen dy't it spannend fine. Dy't benaud binne dat se op it ferkearde knopke drukke, wêrtroch't de boel yn it hûndert rint. Dy eangst wolle wy fuortnimme."

Biblioteken spylje in wichtige rol yn it digitalisearjen fan de âlderein, wit Cazemier. "Alderen witte de bieb noch altyd goed te finen. Mar de bieb is der net allinnich foar boeken. Wy helpe ek mei digitale saken. Wy ha in hiel breed oanbod om mei ferskate saken te helpen."

Fanwege corona riedt Cazemier elkenien oan om fan tefoaren efkes kontakt op te nimmen mei de lokale biblioteek om te freegjen wat der mooglik is. "Yn dizze tiid binne der in soad aktiviteiten dy't fanwege corona net trochgean, dus it is ferstannich om fan tefoaren efkes te beljen wêr't wy mei helpe kinne."