Flinke nederlaach foar SC Hearrenfean tsjin better Ajax: 5-1

Al yn de fjirde minút skoarde de thúsploech. Dusan Tadic kaam rjochting de goal en skeat heech yn 'e hoeke: 1-0. Hearrenfean hie muoite om druk te setten op de Amsterdammers, dy't yn de 27ste minút ek noch in strafskop krigen. Sherel Floranus krige de bal tsjin 'e earm, en dat waard fêststeld troch de VAR. Hearrenfean-keeper Erwin Mulder gie by de penalty de ferkearde hoeke yn en seach Tadic syn twadde doelpunt notearje.

Ajax set troch

It waard noch slimmer yn de earste helte foar SC Hearrenfean. Tsien minuten foar it skoft makke Mohammed Kudus it tredde doelpunt foar Ajax. Kudus kaam it strafskopgebiet yn en skeakele keeper Mulder út: 3-0. Hearrenfean krige in kânske fia Oliver Batista Meier, mar dat brocht de doelman fan de Amsterdammers net yn 'e problemen.