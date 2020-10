Ynwenner Skiermûntseach hat corona: firus no ek yn lêste coronafrije gemeente

Op Skiermûntseach is foar it earst it coronafirus konstatearre. Ien ynwenner is posityf test op it coronafirus. De besmetting is troch ien fan de húsdokters fêststeld. De GGD is dwaande mei boarne- en kontaktûndersyk. De gemeente Skiermûntseach wie oant no ta de lêste gemeente yn Nederlân dêr't noch gjin corona oantroffen wie.