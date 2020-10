"It kultureel erfgoed op it Fryske boerehiem moat net ferdwine"

Rudolf Jan Wielinga hat yn de rin fan de jierren in soad gegevens sammele oer it boerehiem yn it ferline. Tegearre mei histoarikus Wiebe Hoekstra hat er de ôfrûne twa jier geregeld op 'en paad west om gegevens oan te foljen en te dokumintearjen.

Boerderijenstichting Fryslân hopet dat it boek eigeners fan pleatsen, it grutte publyk en de oerheden ynspirearret. Neffens de stichting moat foarkaam wurde dat de juwielen fan it Fryske plattelân ferdwine. Want troch it modernisearjen fan de lânbou en de feroarjende funskjes fan pleatsen feroaret faak ek de ynrjochting fan it hiem. De stichting wol just de histoaryske eleminten bewarje en koesterje.

Underhâld

Koetshuzen, teekoepels en stinzepoarten, mar ek húskes, hinne- en bargehokkken: it makket allegear diel út fan it kulturele erfgoed op it boerehiem. "It kinne weardefolle eleminten wêze. Je kinne net sizze dat álles mar bewarre wurde moat. Mar architektoanysk hawwe je hiele moaie eleminten, lykas in stookhutte. In boerehiem wurdt hjoed-de-dei hiel oars brûkt. En dan wurde de âlde dingen net goed mear ûnderholden," leit Wiebe Hoekstra út.

Bygebouwen fûgelfrij

Neffens him sil der dochs wat mear barre moatte as it allinne oan de minsken sels oer te litten. "Yn rap tempo ferdwynt der in hiele bulte. Dat hat ek te krijen mei efterstallich ûnderhâld fan de bygebouwen. De pleats is in Ryksmonumint dat beskerme is. Dêr wie yn it ferline in subsydzje foar. Mar sa'n koetshús stiet net op de Monumintelist. Dy lytse monuminten binne dus fûgelfrij."