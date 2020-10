LIVE: Tsjerketsjinst by Omrop Fryslân

Omrop Fryslân stjoert snein wer live in tsjerketsjinst út. Der is opnij in soad fraach nei online tsjinsten, om't der mei de nije coronamaatregels minder minsken fysyk yn tsjerke sitte kinne. Omrop Fryslân hat yn 'e maitiid ek tsjinten útstjoerd, doe't dy hast allegear ferfoelen yn ferbân mei it coronafirus. De foargonger fan de Menistegemeente Ljouwert is snein Christine Schlette. Gerben Bergstra bespilet it oargel en Jan Altenburg en Roeland Sprey sjonge.