Coronanijs snein 18 oktober: Firus no ek op Skier; 172 nije Fryske besmettingen

It Leeuwarden Urban Night Adventure (LUNA) giet net mear troch. Ek it Media Art Festival net. "Met pijn in ons hart hebben we moeten besluiten om beide onderdelen in de bekende vorm nu af te zeggen," skriuwt de organisaasje.

It bestjoer hat noch lang socht nei mooglikheden om it wol te hâlden om't de eveneminten rom opset binne en ek foar in grut part bûtendoar binne. Mar dat kin mei it coronafirus net. "Het organiseren van een aansprekende publieksbijeenkomst, hoe corona-proof dan ook, past daar niet bij."

De organisaasje hopet dat der takom jier wol wer in MAF-LUNA hâlden wurde kin yn de maitiid.