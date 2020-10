Coronabesmettingen by SC Hearrenfean; warskôging foar drokte yn de bosken

De gemeente Skylge hat ekstra iepenbiere húskes op it eilân delset, om't de hoareka sletten is fanwegen de strengere coronamaatregels. De húskes binne te finen by de strânoergongen fan West oan See, Midslân, Formearum, Kaap Hoorn en Aasterein, by Seinpaalduin, op it fjild by de âlde maneezje en yn Midslân op it parkearplak njonken de Eilandpers. Yn de haven binne de besteande iepenbiere húskes iepen. De ekstra húskes bliuwe yn elts gefal trije wiken stean.