Trije coronabesmettingen by SC Hearrenfean; ien spiler yn thúsisolaasje

De wedstriid tsjin Ajax kin snein gewoan trochgean, omdat mear as it minimale oantal spilers beskikber is. De wedstriid hie eins sneontejûn al spile wurde moatten, mar is in dei ferskood fanwege ynternasjonale fuotbalwedstriden.

Hearrenfean wie ien fan de trije klups dêr't noch gjin coronabesmettingen wiene. Freed sei trainer Johnny Jansen noch dat it unyk wêze soe as der gjin besmettingen wiene. "Hy is no ynhelle troch de realiteit", seit sportferslachjouwer Arjen de Boer.