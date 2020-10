Nije eksposysje yn Museum Belvédère troch coronamaatregels

It is yn sân hasten betocht nei de nijste coronamaatregels. Yn de nije tentoanstellingsromte is fuortendaliks in pop-up tentoanstelling ynrjochte mei wurk fan keunstner Gjalt Blaauw. Blaauw wennet yn Grinslân en is berne yn Grou. Syn wurk is yn Fryslân net sa bekend en dêr moat feroaring yn komme, fine se by it museum.

Iten ôfhelje

Besikers kinne noch wol oan iten en drinken komme. Tagelyk mei it opsetten fan de tentoanstelling is de keuken no in takeaway restaurant of in to-go winkeltsje wurden. Dêr kin kofje of in broadsje besteld wurde, mar dan moatte de minsken it meinimme.

It takeaway konsept wurket goed, neffens museumdirekteur Han Steenbruggen. "Dat is heel leuk. soms lopen mensen hier buiten het broodje in het park op te eten. Het is altijd minder dan het was, maar je moet toch zien om creatief met de regeling om te gaan."

De pop-up eksposysje mei de bylden fan Gjalt Blaauw is te besjen, salang't de hoareka ticht bliuwe moat.