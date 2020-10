Stille sportsneon yn de Súdwesthoeke: "dit is in drama"

By de fjilden fan Sleat oan de Spanjaardsdyk is it stil. Sneon rint der allinne in man om mei buorden. It is materiaalman Atte Hornstra: "De sponsorbuorden geane wer werom nei de sponsoaren, dy binne de eigeners. Ik haw der no de tiid foar. Ik koe der moai mei de auto by del om se der ôf te heljen."

"Foar my kaam it goed út, mar it is wol spitich. Benammen foar de jongelju fyn ik it spitich. Foar de bern is it in drama: sy meie neat. Ik hoopje dat it gau feroaret en dat der gau wer wat te rêden is by de fuotbalklup yn Sleat."