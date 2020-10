HEA! Amearika yn de Stellingwerven

Stuollen, bankjes of tafels sa't je dy yn Amerikaanske diners út de jierren fyftich seagen. Jan Richard Boers út Aldetrine makket se, en kin se sels yn mear as 200 kleuren leverje. Mar net allinnich makket hy de meubels út 'Grease' of 'Happy Days', ek yn syn hûs is it ien en al fyftiger jierren, mei fansels in grutte jukebox yn de wenkeamer.