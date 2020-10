Sjongfestival Liet útsteld troch corona: nije datum noch net bekend

De finale fan it sjongfestival Liet 2020 yn poppoadium Neushoorn yn Ljouwert giet freed 6 novimber net troch yn ferbân mei it coronafirus. Troch it tanimmen fan it tal besmettingen en de nije maatregels sjocht it bestjoer gjin mooglikheid om de finale noch op in moaie wize te organiseajen. In nije datum is noch net bekend.