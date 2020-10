Fytsklup warskôget foar gefaarlike izertried oer fytspaad by Kanada

Der is sneontemoarn in izertried fûn dy't gefaarlik oer in fytspaad spand wie, krekt njonken de Appelschaseweg by it Drents-Friese Wold. De feriening WSVO (Wieler Sport Vereniging Ooststellingwerf) warskôget minsken om goed op te letten. De tried hong oer de saneamde 'blauwe rûte'. Dat is krekt súdlik fan de buorskip Kanada by Elsloo.