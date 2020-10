De wedstriid fan Cambuur, dy't freedtejûn yn Breda op it programma stie, gie net troch. NAC Breda hat in oantal coronapbesmettingen en krige fan de KNVB útstel. De wedstriid NAC Breda - SC Cambuur is no fêststeld foar kommende tiisdei. Cambuur hat in oantal spilers mei in blessuere, ûnder wa Issa Kallon. Hy foel ôfrûne snein mei in hamstringblessuere út. It Cambuur Sjoernaal ûndersiket hoe't it no mei him giet.