Tentoanstelling 'Besiele troch Fryslân' yn Tresoar

De keunstners brûke in hiel ferskaat oan techniken. Sa hat Wim Reimert út Ljouwert gebrûk makke fan blik, dat er op kurk plakt hat. Der hingje fjouwer fjouwerkante wurken dy't de stêd Ljouwert ferbyldzje.

Troch de donkere kleuren docht it wat tryst oan. "Misschien ben ik wel niet zo optimistisch over de toekomst op dit moment" jout Wim Reimert oan as him dêr nei frege wurdt. Reimert sil him net sa gau ynspirearje litte troch it Fryske lânskip omdat er dat wat te flak fynt.