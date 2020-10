COA: Nei in jier oerlis noch hieltyd gjin ekstra opfangplakken flechtlingen

Sluiter wie doe tige kritysk , benammen op de earste perioade: "Volgens mij heb ik destijds gezegd dat er werd gezeuld met de vluchtelingen. Ze werden in een bus gezet en reden uren door Nederland om uiteindelijk onderdak te krijgen in de Waddenhal hier. Het was allemaal erg chaotisch. Je kon wel merken dat Nederland toen toch overvallen is door de grote toestroom."

It AZC fan de takomst

Wêr't de ekstra plakken komme moatte, wit Deekens noch net. Mar it asylsikerssintrum fan de takomst komt der hiel oars út te sjen as it oan it COA leit. "Wij denken niet dat er een herhaling komt, maar we hebben er wel van geleerd." Deekens jout oan dat se in buffer sykje. "COA is nu aan het kijken dat er in de toekomst een ander soort locaties kunnen bouwen. Locaties waar verschillende groepen in kunnen, bijvoorbeeld asielzoekers maar ook studenten of arbeidsmigranten."

Dêrneist hat minister Kajsa Ollongren de gemeenten witte litten dat der eksperimentearre wurde mei op 10 lokaasjes mei 150 asylsikers as maksimum. Dat wolle gemeenten al folle langer. Mocht Harns yn byld komme dan is Sluiter foarstanner fan in lytse lokaasje: "Dat hadden we ook in de oude plannen. Dat past veel beter bij een gemeente als Harlingen."

It COA en de gemeente Harns prate ein oktober oer de mooglikheden foar opfang fan flechtlingen.