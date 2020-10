Drokte yn Ljouwerter binnenstêd; 146 nije besmettingen yn Fryslân

It omsetten fan Amerikaanske inches nei sintimeters wie ferkeard gongen. Dêrtroch kaam it patroan fan it mûlkapke te grut út, sadat de stof yn in protte gefallen net goed oansleat.

It stoflaapke dêr't it mûlkapke mei makke wurde kin, moat neffens de ynstruksje dy't hjoed publisearre is 25,4 by 15,2 sintimeter wêze. Yn de âlde ferzje wie dat 27 by 30 sintimeter. It elastyk dat om de earen sit is ek koarter. Dat wie 18, en is no 15,2 sintimeter.