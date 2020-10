Coronanijs sneon 17 oktober: Besmettingen by SC Hearrenfean; stilte op Fryske sportfjilden

Oant safier dit liveblog fan sneon 17 oktober 2020 oer it coronafirus yn Fryslân. We sette noch ien kear it wichtichste nijs op in rychje.

Yn Fryslân binne hjoed 146 nije besmettingen konstatearre mei it coronafirus, foar de twadde dei op rige is dat minder as in dei earder;

By SC Hearrenfean binne trije besmettingen konstatearre mei it coronafirus, en ien spiler sit yn thúsisolaasje;

Der wurdt wer in ambulânsehelikopter ynset foar it ferfier fan coronapasjinten, it giet om in reservehelikopter;

Kening Willem-Alexander is hjoed weromkaam fan syn fakânsje yn Grikelân, Keamerleden easkje opheldering fan de premier, dy't op de hichte wie fan de fakânsjeplannen;

De achttjin nije treinen dy't Arriva besteld hie, kinne takom jier pas levere wurde, seit deputearre Avine Fokkens;

De boargemaster fan Skylge ropt ynwenners fan it eilân op yn karantêne te gean, as se yn in risikogebiet op fakânsje west ha;

Nettsjinsteande de strange maatregelen wie it hjoed drok yn de binnenstêd fan Ljouwert;

Al it nijs oer it firus is te finen yn ús coronadossier, dêr steane ek grafiken dêr't per gemeente te sjen is by hoefolle minsken oft it firus fêststeld is.

