Yn Damwâld binne freedtejûn twa auto's op inoar botst. It ûngelok wie op de krusing fan de Haadwei mei de Foarwei. Mooglik kaam it ûngelok troch it ferkeard ynskatten fan de foarrangssituaasje. De auto's wiene flink skansearre, mar de bestjoerders rekken net ferwûne.