Omrop TIP: 'Denk het onmogelijke', in Fryslân DOK oer Pieter Kooistra

Nei it sjen fan hongerjende bern yn Yndia begriep Pieter Kooistra dat keunst, dat er omskriuwt as 'it geastlike', net sûnder 'it materiële' kin. Hy gie op reis en betocht in plan foar in wrâld-basisynkommen.

Ekonoom Annemieke Roobeek foarseit no: "Een basisinkomen voor iedereen gaat ooit bij onze tijd en de wereld horen." Sy sjocht dêrby sels in rol foar de Europese Centrale Bank.