FIDEO: Bousektor net ûntefreden oer stikstofplan, mar wol problemen

De bousektor is mar ferantwurdlik foar in lyts diel fan de stikstof-útstjit, de agraryske sektor produsearret folle mear, en Cornel fynt dan ek dat de boeren no oan bar binne. Yn syn bousektor giet it op himsels wol goed mei de huzebou, sa seit Cornel, it probleem is de oanlis fan wegen. Dêr krije boubedriuwen yn it nije plan fan minister Schouten gjin stikstof-ûntheffing foar.