Smellingerlân ferheget ûnreplikesaakbelesting bot om begrutting rûn te krijen

De gemeente nimt ek ferskate oare maatregels lykas besunigje op it ûnderhâld fan it iepenbier grien en it ynfieren fan toeristebelesting.

Diskusje oer taken

Neffens in saneamde benchmark - in fergelykjend ûndersyk - is Smellingerlân yn fergeliking mei oare gemeenten in soad jild kwyt oan jeugdsoarch, maatskiplike taken en keunst en kultuer. Om ek op langere termyn finansjeel sûn te bliuwen, sil de gemeenteried de kommende hjerst yn in saneamde kearntake-diskusje prate oer watfoar taken de gemeente yn 'e takomst noch dwaan wol.

Smellingerlân hat, yn fergeliking mei oare gemeenten mei likefolle ynwenners, ek mear amtners en dêrtroch mear kosten. Mar om de organisaasje ôfslanke te kinnen, sil de gemeenteried wol earst beslute nimme moatte oer taken dy't de gemeente de kommende jierren minder of miskien wol hielendal net mear útfiere wol.