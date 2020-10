HEA! Klaas Ferbeek skilderet skûtsjes

Klaas Ferbeek hie noch nea in kwaste yn 'e hân hân, mar no skilderet hy omraak. Hy hat der in soad niget oan. Hy fûn it wakker sneu foar de skûtsjeskippers dat sy ôfrûne simmer fanwegen it coronafirus net sile koene. As kado wol hy no foar alle skippers in skilderij meitsje fan in skûtsje.