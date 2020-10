Caroline van de Pol beneamd ta boargemaster fan Skylge

Van de Pol waard yn augustus foardroegen troch de gemeenteried fan Skylge út in kar fan 41 kandidaten. Sy is no noch wethâlder yn de gemeente Koggenland yn Noard-Hollân. Van de Pol begjint op 28 oktober yn gemeente Skylge.

De boargemasterspost fan Skylge kaam yn april frij nei it fuortgean fan Bert Wassink. Hy waard wethâlder yn Ljouwert. Hermans-Vloedbeld folge him doe op as waarnimmend boargemaster.