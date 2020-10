Sikehûs Nij Smellinghe stelt operaasjes út fanwegen corona

Troch op syn meast twa operaasjekeamers te sluten wurde de planbare operaasjes mei sa'n kwart ôfskaald. Neffens it sikehûs is it needsaaklik om it tal bêden foar coronapasjinten frij te meitsjen en om mear ferpleechkundigen en spesjalisten frij te meitsjen.

"Ferfelend"

"Wij begrijpen dat het voor patiënten vervelend is dat als de operatie wordt uitgesteld. Nij Smellinghe neemt dit besluit, omdat het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is om regionaal en landelijk onze capaciteit zo goed mogelijk in te zetten voor coronapatiënten en de reguliere zorg daar waar kan door te laten gaan," sa lit it sikehûs witte.

Pasjinten krije persoanlik berjocht fan it sikehûs. Ofspraken fan de polykliniken geane op dit stuit noch wol troch. Ek de onkologyske behannelingen, spoedsoarch, de kreamkunde en oare soarch dy't net wachtsje kin bliuwe trochgean.