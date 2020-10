Apeltsjes fan Oranjewâld: sop fan Stichting Fryske Frucht by it brochje

Benammen yn de Fryske Wâlden binne in soad fruitbeammen te finen. Mei it jild dat fertsjinne wurdt, kin der takom jier op 'e nij apelsop bottele wurde.

In goed plak

Tjitte de Wolff fan Stichting Fryske Frucht fertelt dat sy no dwaande binne om de rispinge fan dit jier binnen te heljen. "De kwaliteit is oant no ta prachtich, wy hawwe in soad apelrassen. Apels falle fan de beammen, mar krije net altyd in goed plak. Minsken witte it net, mar wy helje se fergees op. Ek parren en cranberry's. Wy sette kratten del, of minsken bringe it nei de ynleverpunten." De Wolff is ek de baas fan Hotel Tjaarda yn Oranjewâld. Dêr kinne gasten mei it moarnsmiel apelsap drinken fan de stichting.

Minsken kinne mei harren apels terjochte by njoggen ynleverpunten. Dat is by Hof van de Koning op It Hearrenfean, Het Spijshuys yn Boarnburgum, De Pleats yn Burgum, De Herberg van Smallingerland op De Rottefalle, Café marktzicht yn Drachten, It Griene Nest yn Sumar, De Bosberg yn Appelskea, Hotel Lunia yn Aldeberkeap, Op 'e Stal yn Bûtenpoast en de famylje Jonker yn Noardburgum.