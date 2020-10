Jan van der Bij giet fan it Earnewâldster skûtsje nei EK-goud: "Dat besefst net!"

Jan, fan herte lokwinske mei de EK-titel! Hoe is dyn karriêre begûn?

"Ik haw earst oan de NHL studearre en doe seine dosinten: 'Ast echt accountant wurde wolst, moast trochgean'. Sadwaande bin ik fiif jier lyn yn Amsterdam belâne. Doe soe ik efkes in masterstúdzje fan ien jier dwaan, mar dat rûn út. Ik waard lid fan in roeiferiening en dêr seagen se wol wat yn my. Ik bin by de top fan de feriening scout troch coach Mark Emke. Dy hat my útnûge by it Nederlânsk team. Dat wie yn myn tredde jier. No binne we yn it fiifde jier en haw ik in gouden medalje om 'e nekke. Dat is absurd!"

Hoe is it om yn fiif jier fan hielendal neat nei de top fan Europa te gean?

"It moat noch hieltyd besinke. Datst sa gau by de top sitst, dat is super ûnwerklik, echt net te leauwen. Dêr hast folle tiid foar nedich hân. Jonges wêrmei ik roeide, hiene it dûbel oantal oeren yn de boat sitten as ik. Do moast altyd leare wolle en lústerje nei wat in oar seit. Ek al ha se kommentaar op dy, der sit altyd in kearn fan wierheid yn en dêr kinst fan leare."