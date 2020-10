KNVB wiist klups op coronaprotokollen en warskôget foar aksjes

It tal coronabesmettingen yn Fryslân is op 'e nij tanaam: ôfrûne wike binne der 1.158 minsken posityf test. Yn totaal binne der 9.368 tests dien. Yn sân Fryske gemeenten is it tal besmettingen ferdûbele of sels fertrijedûbele. It giet net altyd om hege oantallen, mar neffens dokter Paul Tan fan GGD Fryslân is it wol in trend. Ek falt de GGD op dat der hieltyd mear âlderein besmet rakket.

Der binne ôfrûne wike twa minsken ferstoarn dy't besmet wiene en der binne 10 pasjinten yn it sikehûs opnaam. Der binne 242 minsken mear test as in wike earder.