De hoareka is ticht: de stilte oerhearsket yn de Fryske sintra

Troch de nije coronamaatregels fan it Ryk is by de measte hoarekasaken tongersdeitejûn it ljocht út. Dêr't guon restaurants en ytkafees noch gau foar in ôfhelmenu soargje, ha fierwei de measte saken de doarren sletten. Dat soarget yn de sintra fan de Fryske doarpen en stêden foar in frjemde sfear.

Ferslachjouwer Jeroen Boersma fernimt hoe stil oft it op It Hearrenfean is: