Coronanijs freed 16 oktober: yn totaal 158 nije Fryske besmettingen

Sikehûs Nij Smellinghe yn Drachten stelt plande operaasjes út fanwegen it tanimmen fan it tal pasjinten mei it coronafirus. It sikehûs ferwachtet dat de tastream fan coronapasjinten noch grutter wurdt en dêrom wurde fan moandei ôf twa fan de seis operaasjekeamers sletten. Pasjinten mei in ôfspraak foar in operaasje krije te hearren dat de operaasje útsteld wurdt.

Troch op syn meast twa operaasjekeamers te sluten wurde de planbare operaasjes mei sa'n kwart ôfskaald. Neffens it sikehûs is it needsaaklik om it tal bêden foar coronapasjinten frij te meitsjen en om mear ferpleechkundigen en spesjalisten frij te meitsjen.