Earste jûn dat hoareka ticht is: stilte op It Hearrenfean

"Gjin reuring mear. It is jammer, mar it koe net oars. As ik sjoch watfoar feesten der fierd wurde, lykas yn Den Haag, dan is dat gewoan net ferstannich", fertelt in man op It Hearrenfean. Yn it doarp binne noch in oantal restaurants iepen, mar op strjitte is it in stik stiller as oars. It iennige lûd dat je hearre, binne de brommers dy't alle ôfhelbestellingen fuort bringe.

Treurige dei

Ek by Ristorante Pizzeria Paolo wurdt yn de keuken drok wurke. Steapels oan pizzadoazen wurde klearset en op alle taffeltsjes binne kearskes oanstutsen. Mar it is foaral in treurige dei, fertelt de eigener. "Het lijkt alsof je weer een nieuwe nachtmerrie ingaat. Je weet niet wanneer je weer open kunt. Normaal is tien procent van onze omzet maar afhaal. Dat is nu misschien iets hoger, maar normaal hebben we altijd een vol restaurant."