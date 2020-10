Jan Huitema presintearret aksjeplan foar griener Europa

Yn it plan stiet ûnder oare ek dat der mear omtinken komme moat foar sirkulêre ekonomy. Neffens Huitema is sa'n soart ekonomy in win-win-situaasje. "Sterker noch, as wy hjir net mei trochgean yn Europa, ferlieze wy ús konkurrinsjeposysje yn de wrâld." By in sirkulêre ekonomy wurdt alles sa folle mooglik opnij brûkt. Europa kin dêrtroch minder ôfhinklik wurde fan lannen bûten de Europeeske Uny.

Der moatte neffens de Fryske europarlemintariër dúdlike regels komme, sadat bedriuwen dêr harren foardiel mei dwaan kinne. Dat moat op Europeesk nivo en net foar elk lân apart, oars geane fabrikanten nei it lân dêr't de merk it grutst is, tinkt Huitema.