Wobbe van Seijen lit him net kenne: heal jier nei brân giet syn platesaak wer iepen

Elke Ljouwerter en elke muzykleafhawwer yn Fryslân sil grif ris by Wobbe van Seijen in elpee of cd kocht hawwe. En mannich Fryske muzikant hat wol in plaat by him útbrocht. Van Seijen wie just sa grutsk dat er nei jierren al syn saakjes ûnder ien dak hie. "Wannear't ik de doar iependie, de 'inkijk' yn it pân, dan tocht ik: foar it earst yn myn libben haw ik de boel in bytsje op rige. Alles stie der moai, de boekútjouwerij, de muzykútjouwerij. Ik hie der in freeslik grutsk, goed gefoel by."

Yn shock

De brân yn syn platesaak hat grutte impact op him makke. "In absolute shock. Bist dagen yn shock. Giest it ûntkennen, dit kin net wier wêze. Ien fan de earste dingen dy't ek by my opkamen: o god, ik hoopje dat dy minsken dy't der boppe wenje derút kaam binne. Dan rinst mei 'knikkende knieën fan myn hûs dêr nei ta." Yn de apparteminten boppe de plate-opslach wennen seis minsken. Net ien rekke ferwûne, mar se wienen wol har besittingen kwyt.

Seis moannen nei de brân lit Van Seijen him net kenne. Hy is wer op syk nei nijsgjirrige platen foar syn eigen argyf en om te ferkeapjen. Want, nije wike giet syn winkel oan de Voorstreek yn Ljouwert wer iepen.