Wurkstraf en selstraf ûnder betingst foar sjitynsidint yn Ljouwert

Twa manlju út Hilversum ha in wurkstraf fan hûndert oeren krigen foar in sjitpartij yn Ljouwert, begjin ferline jier. Ek krigen se twa wiken selstraf ûnder betingst. De twa fan 47 en 50 jier rieden ferline jier in auto klem yn de Vuurdoornstrjitte en skeaten trije kear mei, nei alle gedachten, in alarmpistoal.