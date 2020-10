Noppert en Van Gerwen foarmje team Nederlân op World Cup of Darts

Noppert en Van Gerwen binne de twa heechst notearre Nederlânske darters op de wrâldranglist, de Order of Merit. Michael van Gerwen is al in skoft de nûmer ien fan de wrâld en Danny Noppert stiet op dit stuit op it 22ste plak.

Debút foar Noppert

Foar de Jouster darter wurdt it syn debút op de World Cup of Darts. Hy hat mei Michael van Gerwen in teamgenoat mei in soad ûnderfining; de Brabanner wûn it toernoai al trije kear, mei Raymond van Barneveld.