29 bewenners en 51 meiwurkers Fryske fersoargingshûzen besmet mei corona

Mei 14 bewenners en 15 meiwurkers dy't op dit stuit besmet binne, hat Noorderbreedte de measte besmettingen. De bewenners wenje allegear yn Bennemastate yn Hurdegaryp, dêr't begjin oktober ek al in soad besmettingen wiene. De organisaasje jout oan dat de earste bewenner dy't corona hie, yntusken wer opknapt is. Mar der is ek in bewenner ferstoarn oan it firus.

Ut boarne- en kontaktûndersyk is net nei foaren kaam wêr't it firus weikomt. "Dat kan van een medewerker of een bezoeker komen. Aangezien het bij de inwoners van Bennemastate om mensen met een dementieel beeld gaat, is het niet duidelijk. De bewoners zijn niet te isoleren op hun kamer, dus ze komen ook overal. Daarmee zie je ook dat een verspreiding vrij snel gaat", fertelt regiomanager by Noorderbreedte André Oosterhof.

Twadde coronaweach

De earste coronaweach ferrûn hiel oars as dizze twadde, neffens Oosterhof. "In de eerste coronagolf in maart was de brandhaard natuurlijk echt in het zuiden van het land. Daarvandaan trok die verder het land door. Dat zie je nu niet. Je ziet dat het geen grenzen kent: allerlei brandhaarden, ook in deze regio. Dat maakt dat hij veel grilliger en onvoorspelbaar verloopt, maar dat het ook wel veel sneller gaat".