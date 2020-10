B en W Súdwest-Fryslân wolle miljoenen ynvestearje mei jild út reserves

Súdwest-Fryslân wol yn alle gefallen flink wat jild stekke yn it opknappen fan diken, brêgen en wâlskanten. As dy net oanpakt wurde, wurde se minder en wurdt it aanst noch djoerder om se op te knappen, sizze B en W.

Om de begrutting slutend te krijen set it kolleezje in kras troch in tal saken, lykas it fierder sintralisearjen fan it fuortset ûnderwiis. De gemeenteried bepraat de begruttingsfoarstellen takom moanne.