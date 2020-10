Oare Frysk 'it Sealtersk' kin no ek leard wurde út kursusboek

Wat Jetten sjocht is dat it Sealterfrysk sûnt de lêste tweintich of tritich jier in lytse weroplibbing trochmakket, lykas wol mear minderheidstalen yn Europa. Der binne op it stuit in hiel soad inisjativen om it Sealtersk nij libben yn te blazen. By jongereinferienings, mar in soad pakes en beppes jouwe de taal ek troch oan jonge bern.

Apps

Wat ek feroare is, is dat de taal no op skoalle jûn wurdt, as fak en ek as ynstruksjetaal. Dêrom is der in nije generaasje Sealterskpraters ûntstien. Der binne ek in pear echt goede apps yn it Sealtesk, fertelt Jetten.

Kinne Sealterfriezen en Westerlauwerskfriezen (sis mar: ús Friezen) inoar ferstean? Mei wat talekennis en wat reewilligens komst in hiel ein, seit Jetten. Der binne in soad wurden dy't oerienkomme, mar der binne ek hiel grutte ferskillen, lyks 'kwede' foar 'sizze'. Ferstean kinst it samar, prate net. "Mei it kursusboek Sealtersk kinst alle kanten út."