Blessuere Issa Kallon liket ta te fallen

De hamstringblessuere dy't Cambuurspiler Issa Kallon snein oprûn yn de thúswedstriid tsjin FC Dordrecht liket ta te fallen. It like yn earste ynstânsje in klassike hamstringblessuere te wêzen. Dan kostet it meastal in wike of seis om wer werom te kommen. Kallon stie lykwols tongersdei alwer op it trainingsfjild.