1 op de 12 Fryske húshâldens yn earmoede

Yn Fryslân binne de earme húshâldens relatyf sjoen faak ienpersoanhúshâldens. De helte (51%) fan alle húshâldens ha in ynkommen út wurk. Lanlik is dat 55%.

31% fan de Fryske húshâldens komt oan it jild troch in pensjoen. Fryslân hat relatyf in soad húshâldens mei in bystânsútkearing (5%, lanlik is dat 4%).

De measte earme húshâldens binne yn Grinslân, dêr is it ien op de tsien.