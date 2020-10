Sneltest foar corona is like betrouber as gewoane PCR-test

De rappe coronatest dy't TNO ûntwikkele hat op fersyk fan it ministearje is like betrouber as in PCR-test, dy't gewoanwei brûkt wurdt. In praktykproef mei de sneltest lit sjen dat de útslach yn 99 persint fan de gefallen oerienkomt mei de PCR-test. Neffens de TNO stiet no neat mear yn it paad foar in fierdere ynfiering.

De rappe test jout útslach nei trije kertier of in oere. By de PCR-test is dat ien of twa dagen.