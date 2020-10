EU wol foarrang foar soarchpersoniel en 60-plussers as der in faksin is

It tal WW-útkearingen yn Fryslân is yn septimber fierder ôfnaam. Flak nei de corona-útbraak wie der in grutte groei yn it tal WW-útkearings, mar yntusken sakket dat al in pear moannen efterelkoar.

It komt ûnder oare troch stipemaatregels fan de oerheid, dêrtroch komme der minder minsken yn de WW. Dêrnjonken ferlit in soad jeugd de WW nei in pear moannen, omdat sy wurk fine of omdat de koartduorjende WW-útkearing ôfrint.