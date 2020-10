Coronanijs fan 15 oktober: 195 nije coronabesmettings fêststeld yn Fryslân

It Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) stelt mûlkapkes ferplichte ûnder de rydlessen. It CBR nimt gjin eksamens mear ôf as learlingen en oplieders ûnder de rydles gjin mûlkapke op hân ha. De nije regel giet moandei 19 oktober yn.

De fraach oft der by de lessen in mûlkapje droegen is, wurdt opnommen yn de sûnenstsjek dy't elke kandidaat ynfolje moat foardat er eksamen docht. As in kandidaat net oan de regel foldocht, kin it eksamen útsteld wurde. It CBR nimt de maatregels nei eigen sizzen mei "unanieme steun van de rijschool-brancheverenigingen".