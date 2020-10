195 nije coronabesmettings fêststeld yn Fryslân

Der binne de ôfrûne 24 oeren yn Fryslân 195 nije coronabesmettings by kaam. Dat meldt it RIVM. Dat binne der mear as woansdei; doe wiene it der 124. Allinnich moandei wie it oantal besmettings heger yn Fryslân yn ien dei: 294. Dat kaam benammen troch in administrative ynhelslach.

Ljouwert en Súdwest-Fryslân útsjitters

De measte nije coronagefallen waarden it ôfrûne etmiel fêststeld yn de gemeente Ljouwert. Dêr krigen 39 minsken in positive test werom. Yn Súdwest-Fryslân testen 37 minsken posityf op it firus. Yn De Fryske Marren wiene it der 21.

Yn de gemeenten Eaststellingwerf en Skylge binne de ôfrûne 24 oeren in persoan mei corona yn it sikehûs opnaam. Der is yn Fryslân sûnt tiisdei gjinien ferstoarn oan it firus.

