Minderheidstalen op de aginda yn Europa: "Nederlân moat oan de bak"

"Der moat in soad barre", seit Pier Bergsma fan de Ried fan de Fryske Beweging. "Elkenien tinkt dat it wol wat tafalt mei it Frysk, mar dat is dus net sa. Der barre in hiel soad goede dingen - tink oan de Omrop en oan it ûnderwiis - mar it Frysk buorket wol efterút. Der is fersterking nedich, dêr bin ik fan oertsjûge."

Sichtberens moat grutter

It stik fan 74 siden fan de Federal Union of European Nationalities wurdt tongersdei oanbean oan it Europeesk Parlemint. It giet ûnder oare oer lytse talen yn de media, mar ek yn de rjochtbanken en it ûnderwiis. Bergsma: "Der binne lannen dy't der minder foarsteane as Nederlân, mar ek hjir moat noch wol in soad barre. In foarbyld: ast yn it gemeentehûs komst yn Ljouwert, dan sjochst eins gjin Frysk. Ast yn de rjochtbank komst op it Saailân ek hast net. No ja, as je sa'n lytse taal serieus nimme wolle, dan moat de sichtberens folle grutter wurde."

Tongersdei wurdt it dus bepraat, mar dat is net genôch. "Ik hoopje wol dat der wat efterwei komt, fansels. Wat wurde de konkrete stappen dy't de naasjesteaten nimme om der wat oan te dwaan? Nederlân moat oan de bak om ek it Frysk as minderheidstaal te fersterkjen."