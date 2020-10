IEPENUP LIVE: It sukses fan en de opskuor om Tiktok hinne

De jonge en aktive doelgroep dy't Facebook mist, hat TikTok wol. TikTok is popkultuer, it antwurd op YouTube en stikken moaier as Instagram-stories. Wolst as artyst in sukses wurde, dan is TikTok it rapste paad fan neat nei wrâldhit.

Tagelyk is TikTok it gesicht fan de ekonomyske kriich tusken de Feriene Steaten en Sina. Sina wol de technyk en de algoritmes fan TikTok net samar ferkeapje en Trump wol TikTok net langer tastean op Amerikaanske grûn.

De gasten fan hjoed sille dizze dingen en mear besprekke yn IepenUP Live. Fansels is der, lykas altyd, ek poëzy en muzyk!