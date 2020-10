Iepening hoarekasaak De Friezinn op De Westhoek moat útsteld wurde

In teloarstelling foar de begjinnende hoareka-ûndernimmer mar hielendal ûnferwachts kaam it net. Dat de saak no op syn betiidst pas oer fjouwer wike iepenje kin, is fansels wol in tebeksetter. Neffens Heeringa rêdt hy it earst wol mar folle langer as dy 4 wike moat it eins net duorje.

Der wurdt noch drok ferboud, der is in soad ynvestearre dus sil der dochs wol gau ek ynkomsten komme moatte. It ferfelende fynt hy benammen dat it perspektyf net dúdlik is. Hy hopet dat yn alle gefallen der mei de krystdagen wol folop draaid wurde kin. "De moanne desimber is in hiel wichtige moanne foar de hoareka" seit hy.