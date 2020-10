Q&A: Húsdokter Bart Maats beäntwurdet harkersfragen oer corona

Wat fine jo fan it brânbrief oer it coronafirus dat ek in tal húsdokters opsteld hawwe?

"Ik heb hem zelf niet getekend. Ik denk: schoenmaker, blijf bij je leest. Er zijn 17 miljoen mensen die er een mening over hebben. Een huisarts is op dat moment gewoon een particulier, één van die 17 miljoen mensen. Mijn werk is in de spreekkamer tegenover, bij de patiënt. Dan vindt ik het lastig om van tevoren al te zeggen dat ik jongeren belangrijker vind dan ouderen, of dat ik vind dat de bar open moet blijven, of dat de vakanties door moeten gaan of de terrasjes open. Dat gaat mijn inschattingsniveau te boven, dus ik hou me bij mijn vak. Ik ben huisarts, en ik wil de patiënt die ik op dat moment bij me heb, zoveel mogelijk helpen."

Is in mûlkapke skealik foar de sûnens?

"Als je de afweging moet maken, de voor- en nadelen van een mondkapje, dan zou ik in dit geval het mondkapje op doen. Het voelt ongemakkelijk, het voelt onprettig, het voelt onvrij, maar in deze situatie waarbij we proberen het coronavirus onder de duim te krijgen denk ik dat het heel goed is om een mondkapje op te doen in de openbare ruimtes, als je de kans loopt om het coronavirus te verspreiden of het te krijgen. De som blijft gewoon die van de voor- en de nadelen. Normaal lopen wij niet met een mondkapje op, maar in deze situatie denk ik dat de voordelen ver boven de nadelen uit komen."

Kin ik noch nei de húsdokter?

"Als het nodig is om op de praktijk te komen, bent u welkom. We gaan terug naar de situatie van het voorjaar, met online of telefonische consulten. Maar er zijn ook dingen die we moeten zien. Als er iets aan de hand is, bel naar de praktijk, dan kunnen we dat per geval bekijken. We willen graag dat u belt, dat u met ons overlegt, dan kunnen we gepaste hulp voor u vinden. Het is nu anders dan in de eerste golf, we willen graag doorgaan met ons werk zover de situatie dat door laat gaan. Dat werk is mensen helpen.

Hoe goed binne de húsdokters taret op dizze nije coronaweach?

"Vorige keer waren we in Fryslân enigzins voorbereid op de eerste golf , omdat die eerst in het zuiden van het land toesloeg. Nu zijn we nog beter voorbereid. Over de behandeling is meer bekend, er zijn meer materialen beschikbaar, en we hebben meer kennis over hoe het virus zich gedraagt. Ik denk dat we de tweede ronde goed in zijn gegaan."

Kinst ek mei flechtige kontakten, dy't gjin 15 minuten duorje, besmet reitsje?

"Er is niet één manier om besmet te raken. Bij al dit soort adviezen gaan we uit van de minste inspanning die het meeste effect heeft. Kort contact hebben met iemand die corona heeft, kan zorgen voor besmettingen, maar over het algemeen gebeurt dat niet. Bij het geven van adviezen ga je uit van de gemiddelden, niet de uitersten. Ik denk dat de 15 minuten als richtlijn is aangegeven omdat mensen dan niet in paniek raken. Je probeert de gemiddelden aan te geven om het bericht zo duidelijk mogelijk te maken. Je werkt in deze situaties met marges. Het is geen precieze wetenschap."

Wurdt der foarljochting jûn om it ymmúnsysteem te ferbetterjen?

"Het is inderdaad belangrijk om gezond blijven. Mocht je besmet worden met het coronvirus dan is het belangrijk om daar zo goed mogelijk weer uit te komen. Je immuunsysteem is niet iets dat je kunt aanwijzen, maar je weerstand wel. Dat wordt door heel veel dingen bepaald. Gezond eten, op tijd rust nemen, goed slapen, niet roken en voldoende beweging dagen allemaal bij aan een goed immuunsysteem. Er zijn ook verschillende vitamines en mineralen te koop, maar daarvan is het niet wetenschappelijk bewezen of het werkt of niet. Ik zeg altijd: baat het niet, dan schaadt het niet."

As ik flak nei de griepspuit corona krij, hat dat dan ynfloed op it firus en de behanneling dêrfan?

"De griepprik en het pneumokokkenvaccin zal u niet beschermen tegen corona. Het influenzavaccin beschermt tegen één versie van de griep, en het pneumokokkenvaccin werkt ook alleen tegen die ene bacteriën. Ik zou u van harte aanraden om beide vaccinaties te nemen, maar het zal u niet beschermen tegen corona. Het heeft voor zover ik weet ook geen invloed op de behandeling van een eventuele coronabesmetting, maar ik kan daar geen definitief antwoord op geven omdat we gewoon niet genoeg kennis over het virus hebben. Als u die vaccinaties neemt, bent u in ieder geval beschermd tegen die twee ziektes."

Ik bin kankerpasjint, myn ymmúnsysteem is net goed. Ik sit yn de gefaresône. Myn dochter (16) mei wol traine, hoe en mei skoalle, is dat in gefaar?

"Dit is een heel specifieke vraag die moeilijk is te beantwoorden. Je wilt dat u gezond blijft, maar ook dat uw dochter zich blijft ontwikkelen. Dat is lastig, voor u is het goed om de buitenwereld buiten de deur te houden, voor uw dochter is het belangrijk om wel in de buitenwereld te komen. Als uw dochter in de buitenwereld komt, is er kans op besmetting. Probeer in ieder geval zoveel mogelijk thuis ook afstand te behouden, hoe moeilijk me dat ook lijkt in een thuissituatie.

Wêrom moat dat wattestaafke sa fier yn de noas?

"Via de neus kom je boven in de keel terecht. Dat is de plek waar de meeste van die viruscellen zich ophouden. Daar kun je ze het beste testen. Voorin de neus zitten minder cellen. Als je daar test is de kans op een negatieve test terwijl je het virus wel hebt groter."

Ik ha lêst fan hoaikoarts, dy klachten lykje in soad op corona. Hoe kom ik derefter oft ik corona haw of net?

"Door te testen. Als bij de behandeling van uw hooikoorts de klachten over zijn en de coronatest is negatief, dan is het hoogstwaarschijnlijk geen corona. Als je bij de hooikoortsklachten andere klachten zoals koorts krijgt, zou ik me opnieuw laten testen."